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Diyarbakır'da yaşandı! Otomobilden ateş açıp iki köpeği öldürdü

Diyarbakır'da insanın kanını donduran bir vahşet yaşandı. Kentte seyir halindeki bir araçtan iki köpeğe ateş açıldı. Her iki köpek de ölürken pompalı tüfekle ateş açan zanlı yakalandı

Giriş: 26.05.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Dehşete düşüren canilik! Diyarbakır'da araçtan ateş açıp iki köpeği öldürdüler - Güncel haberler
DHA

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldüren Z.Y. (38), gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 24 Mayıs günü öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki bir grup köpeğin yanına yaklaştı. Ardından araçtan bir kişi köpeklere pompalı tüfekle ateş açtı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpek yere düşerken, otomobil ise hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye görevlileri geldi. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği 2 köpeğin öldüğü belirlendi.

Otomobilin plakasının belirlenip şüphelinin yakalanması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ), Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Olay yeri ve caddeye çıkan yollardaki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları incelemeye alındı, otomobilin plakası tespit edilip sahibi belirlendi. Otomobilden ateş eden kişinin ise Z.Y. olduğu tespit edildi. Z.Y., adresine düzenlenen operasyonla, olayda kullandığı silahla yakalanıp gözaltına alındı. İlk ifadesinde, köpekleri korktuğu için öldürdüğünü söyleyen Z.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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