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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet yeni görüntüde! Amca katili yakalandı | Son dakika haberleri

        Dehşet yeni görüntüde! Amca katili yakalandı

        İstanbul Şişli'de sanatçı Züleyha Ortak'ın evine tamir için geldiği sırada evin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Taştan Karaca'yı öldüren yeğeni yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:15
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        Dehşet yeni görüntüde! Amca katili yakalandı
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        Şişli'de sanatçı Züleyha Ortak’ın evine duşakabin tamiri için geldiği sırada evin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Taştan Karaca'yı (62) öldüren yeğeni Caner K. polis tarafından yakalandı.

        DHA'nın haberine göre suçunu itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edilirken, cinayetin işlendiği anları gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesinde 15 Mart Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sanatçı Züleyha Ortak ’ın evine duşakabin tamiri için gelen Taştan Karaca, yeğeninin "Görüşmemiz lazım" mesajı üzerine kapının önüne inmiş burada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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        Olaydan sonra polis tarafından yapılan soruşturmada Taştan Karaca’ya tadilat sırasında yardım eden H.E. poliste verdiği ifadesinde "Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. 'Mutlaka konuşmamız lazım' dedi. O aşağı inerken be nde yanında indim. Ancak hiçbir şey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı." dedi.

        SİLAH ÇALILIK ALANDA BULUNDU

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde Taştan Karaca ve yanındaki kişinin bir süre aşağıda bekledikleri, bu sırada sol taraftan yaklaşan yeğen Caner K.’nin silahını çıkararak art arda tetiğe bastığı görüldü.

        Şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Caner T. gözaltına alındı. Şüpheliye yapılan yer gösterme sırasında olayda kullandığı silahın Sarıyer, Hisarüstü mevkiinde çalılık alanda bulunduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin miras anlaşmazlığı sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #haberler
        #Son dakika haberler
        #Taştan Karaca
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