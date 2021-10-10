Dehşet sabahı! Kız arkadaşını defalarca bıçakladı

İHA

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İlkay Ayeş (25), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sena A.'nın (24) evine gitti.

İHA'nın haberine göre, burada Sena A. ile tartışmaya başlayan Ayeş, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine genç kızı defalarca bıçakladı.

Kız arkadaşını bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İlkay Ayeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen Sena A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. İlkay Ayeş'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.