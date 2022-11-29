Kavgayı ayırmak istemişti! Dehşet anı kamerada!

DHA

İstanbul Fatih'te, Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta dün saat 09.30 sıralarında, geçmişte husumetli oldukları öğrenilen Engin Taşkın ile Günay Alver arasında kavga çıktı.

KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ DHA'da yer alan habere göre sesleri duyarak kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden (46), Günay Alver'in silahından çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle ağır yaralandı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI Engin Taşkın ise ayağından yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Günay Alver olay yerinden kaçarken, eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Hakim İşiden 46 yaşındaydı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI Polis ekiplerince yakalanan Günay Alver 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi. DEHŞETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Günay Alver ve Engin Taşkın'a çevredekilerin müdahale ettiği görülüyor. Alver'in silahla ateş etmesi sonrası Hakim İşiden'in vurularak yere düşüyor, ardından saldırgan Engin Taşkın'ı da ayağından vuruyor. Günay Alver kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılıyor.