Deha 4. bölümü yayınlandı! Deha 4. bölüm izle
SHOW TV'nin yeni dizisi Deha 4. bölümüyle Pazar akşamı seyirci ile buluştu. Yine heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizinin, 5. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. İşte, Deha son bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link ve dizinin son fragmanı...
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SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Deha, Pazar akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz linki haberimize ekledik.
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DEHA 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deha'nın 4. Bölümünde; İskender’in vurulmasıyla eline geçirdiği koz için önlem almaya çalışan Devran, babasını bu kadar iyi tanımanın verdiği huzursuzlukla evinin önüne yığılan paraları aklamaya girişir.
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Bir yandan Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için harekete geçerek elde ettiği bir delille birlikte Esme’den yardım ister.
İskender ile zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yapar. Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam atar.
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DEHA SON BÖLÜM ÖZETİ
Para, Karga’nın hesabına geçtiğinde Devran hem annesinin geçmişteki intikamını almış hem de önce Cesur’u sonra İskender’i huzursuz edecek bir delili onların gözüne sokmayı başarmıştır.
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DEHA 4. BÖLÜM TEK PARÇA SEYRET
Deha 4. bölüm tek parça ve HD kalitesinde SHOW TV sitesine yüklendi. Aşağıdaki linkten Deha'nın son bölümüne ulaşabilirsiniz.
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DEHA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI
Deha'nın 20 Ekim Pazar günü yayınlanacak 5. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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