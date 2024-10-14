Bir yandan Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için harekete geçerek elde ettiği bir delille birlikte Esme’den yardım ister.

İskender ile zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yapar. Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam atar.