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        Haberler Televizyon 'Deha'nın aksiyon dolu yeni bölümünde savaş giderek alevlendi

        'Deha'nın aksiyon dolu yeni bölümünde savaş giderek alevlendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', dün akşam yayınlanan heyecanı yüksek yeni bölümüyle izleyicileri, yine ekran başına kilitledi. Dizinin 23'üncü bölümünde Devran annesini korumak için Aysel kozunu İskender'in önüne sürdü. Devran, Karahan ile İskender'e karşı yeni bir ortaklığa girerken baba - oğul arasındaki soğuk savaş giderek kızıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:42
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecanı yüksek yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Dizinin 23'üncü bölümünde Devran annesini korumak için Aysel kozunu İskender’in önüne sürdü. Devran, Karahan’la İskender’e karşı yeni bir ortaklığa girerken baba - oğul arasındaki soğuk savaş giderek kızıştı. Finalde ise İskender, Devran’ı Karahan’ın önüne koymak için oyun oynarken Devran bu işten sıyrılmak için Kuduz’u ateşin altına attı. Karahan’ın ellerinde Kuduz’un başına ne geleceği yeni bölüme dair merakı yükseltti.

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        ‘Deha’, reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,20 izlenme oranı (reyting) 10,13 izlenme payı (share), AB’de; 3,45 izlenme oranı (reyting) 9,30 izlenme payı (share), Total’de de; 3,15 izlenme oranı (reyting) 8,00 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, ‘Deha’, Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan'dan oluşuyor.

        Güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

        'DEHA’NIN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde Devran, Karahan ile ortaklığı sonucunda İskender’i oyuna getirdi. İskender, bir kez daha Devran’a yenilmesinin acısını Gülce’den çıkarmak istedi ama Devran annesini korumak için İskender’i Aysel’in eski kocasının katili olduğunu ihbar etmekle tehdit etti. İmre babasını annesinin öldürdüğünü öğrenip büyük bir şaşkınlık yaşarken köşeye sıkışan İskender büyük bir sinir krizi geçirdi.

        Devran Bir Kez Daha İpleri Eline Aldı:

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        İmre bütün bu olayların arasında büyük bir aşk acısı çekip bir yandan da Devran’ın hayatını kurtarmak için olması gereken ameliyatın ödemesi için para bulmaya çalıştı. Ailesinden gittiği herkes onu geri çevirirken o çözümü Karahan’da buldu. Devran’la ilk kez bağış gecesinde karşı karşıya gelen İmre kendini ona açıklamaya çalıştı. Ama Devran benim içimde açtığın yara hiçbir zaman kapanmayacak diyerek İmre’ye yeni bir şans vermeyeceğini açıkça ifade etti.

        İmre ve Devran Yüzleşmesi:

        Bölümün finalinde ise Devran’ın planıyla İskender’in düzenlediği bağış gecesi sonunda aklanan paralar Karahan’ın kasasına girmek için yola çıkarken İskender kendince Devran’ı tuzağa düşürmek istedi. İskender’in oyununu tahmin eden Devran, kendisini Karahan’dan kurtarırken onun önüne yem olarak Kuduz’u attı. Karahan kendisinin paralarına konan kişinin Kuduz olduğunu düşünüp onun gırtlağına sarıldı. Yeni bölümde Karahan’ın ellerinde Kuduz’un sonunun ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

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        YENİ BÖLÜMDEN İLK TANITIM YAYINLANDI!

        ‘Deha’nın heyecan dolu bölümünün ardından yayınlanan ilk tanıtımda Gülce, Devran’a İmre’nin ona ne yaptığını soruyor. Beni sevdiğine inandırdı ve ona güvendim diyen Devran’ın cümleleri boğazında düğümlenirken Gülce “Ona Aşık mısın?” diyor. Devran hayır cevabını verirken hala İmre’nin küpesini neden sakladığını Gülce’ye açıklayamıyor. Yeni bölümde ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.

        İşte 'Deha’nın 24'üncü Bölüm Tanıtımı;

        ‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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