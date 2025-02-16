'Deha'nın 20'nci bölümünden üçüncü tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 20'nci bölümünden yayınlanan üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu.

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Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’ın artık kendisini düşünmesi gerektiğini söylerken, zamanında “Önemli olan yaşadığın an” diyen İmre’ye inanan Devran hayal kırıklığına uğruyor. Devran ilk kez İmre’ye karşı duygularını açık ederken kendini tutmakta zorlanıyor. Yeni bölümde ikilinin arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği merak konusu oluyor.

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Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!