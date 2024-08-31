Yeni sezonda Show TV’de izleyici karşısına çıkacak olan Deha dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kadrosunda Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez’in yanı sıra Uğur Polat, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Büyük ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Ay Yapım imzalı dizi; biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alıyor. Peki, Deha dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Deha oyuncuları kimler, konusu nedir?