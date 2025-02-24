SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan aksiyon ve duygu yüklü yeni bölümüyle izleyicileri, yine ekran başına topladı.

Dizinin 21'inci bölümünde Devran, İskender’den yediği büyük kazık sonrasında çok daha acımasız birine dönüştü. İhsan’ın sonunu getirmek için Devran’ın yaptığı plan Tim’in hayatına sebep olurken Devran bu acıyla iyice deliye döndü. Bunun sorumlusu olarak İmre’yi gören Devran, bir yandan da İskender’in sonunu getirmeye karar verdi. Bölümün finalinde ise Devran’ı büyük bir sürpriz bekliyordu. Devran, yerine Gülce’nin İskender’i vurması herkese büyük bir şaşkınlık yaşatırken İskender’in hayatta kalıp kalamayacağı yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

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‘Deha’, reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,80 izlenme oranı (rating) 11,24 izlenme payı (share), AB’de; 3,75 izlenme oranı (rating) 9,90 izlenme payı (share) ve Total’de; 3,73 izlenme oranı (rating) 9,20 izlenme payı (share) elde etti.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu.

'DEHA’NIN 21'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde İskender’in Cesur, İhsan ve Kuduz’la iş birliği yapması Devran’a büyük bir şok etkisi yaratırken iyice gözünü döndürdü. İskender, Devran’ın o halini görüp keyiflenirken İskender’in Devran’a sen bana karşı yenilmeye mahkumsun demesi onu daha da sinirlendirdi. Devran’ın gücünü toplayıp hepsine gözdağı verdiği sırada “Benim adım Devran’sa ben bu oyunu bozarım” deyip masayı devirdi.

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Devran’ın sonunu getiren darbe;

Devran, İskender’den yediği büyük kazıktan sonra artık daha acımasız bir hal aldı. Üstelik İmre’ye olan güveni de sarsıldı. İmre ise Devran için savaşırken kendini büyük bir ikilemin içinde buldu. Bir tarafta ailesi, bir tarafta Devran yer alırken bu ikilemin içinde Devran’a kendini inandırmayı zor da olsa başardı. İkilinin yüzleştiği duygu dolu anlar dikkat çekerken Devran sonunda hislerine karşı koyamadı ve İmre’yi ilk kez öptü.

"Benim için ölmeyi göze aldın ama sana aşığım demeye korkuyorsun..."; Otelin lansmanını öğrenen Devran artık dönüşü olmayan bir yola girdi. Kendine bir silah temin eden Devran bu zamana kadar hiç görmediğimiz bir özenle geceye hazırlandı. Evden çıkarken annesinin yanına giden Devran, adeta onunla vedalaştı. Bölümün finalinde ise İskender’in ailesi lansman için hazırlandıkları otelde davetlileri kabul ederken İskender de sahnede son hazırlıklarını tamamlamaktaydı. Gece başlamak üzereyken Devran arka kapıdan girip tören alanında uygun bir yere oturdu. Bu sırada herkesi büyük bir sürpriz beklemekteydi. Devran’ın tüm planını bilen Gülce, Devran’dan sonra otele girdi. İskender sahneye çıkıp otelini tanıtmaya başladığı noktada Devran yerinden kalkıp İskender’e silahını doğrulttu. Herkesin büyük bir panik yaşadığı bu anlarda İskender ne olduğunu anlamaya çalışırken silah sesi duyuldu ve İskender vuruldu. Devran kendisinden önce babasını kimin vurduğunu anlamaya çalıştığı sırada annesiyle göz göze geldi. İskender göğsünden vurulup yere yığılırken yeni bölümde başına ne geleceği büyük bir merak yarattı. İşte heyecan dolu final sahnesi: ‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!