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        Haberler Televizyon 'Deha'da; Devran, baba olacağını öğrendi - Magazin haberleri

        Devran, baba olacağını öğrendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', aksiyon ve duygu yüklü yeni bölümüyle ekranlara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:16
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dün akşam yayınlanan aksiyon ve duygu yüklü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 26'ncı bölümünde İmre, Devran’ı kurtarmak için Karahan’ı vururken, Cesur da Devran’a İmre’nin hamile olduğunu söyledi. Karahan, Devran’ın hayatına karşılık İmre’yi onunla evlenmeye ikna ederken Devran bir yandan da annesini kurtarmak için İskender’in planını uygulamak zorunda kaldı. Finalde ise Karahan’ın baskısıyla İmre, Devran’ın gözlerinin içine bakarak onunla evlendi. Yeni bölümde Devran ve İmre’nin neler yaşayacağı büyük merak konusu oldu.

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        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecanı yüksek 26'ıncı bölümüyle SHOW TV’de ekranlara geldi. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’da Devran ve İmre’nin sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

        'DEHA’NIN 26'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde İmre, Devran’ı kurtarmak için Karahan’ı vurdu. Karahan’dan kısa süreli olarak kurtulmayı başarsalar da Karahan yaralı olarak kurtuldu ve ikisinin peşine düştü. Devran bu süreçte İmre’yi Karahan’dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine daldı.

        İmre, Devran’ı korumak için Karahan’ı vurdu;

        Bölüm boyunca Devran, İmre’yi Karahan’dan korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için Aysel’in de cinayetinin üstünü kapatması gerekti. İskender bu süreçte Devran’ı köşeye sıkıştırdığı için tüm planlarını ona yaptırdı. Baba oğul bir kez daha karşı karşıya gelirken Karahan da İmre’yi bulmak için Cesur’u köşeye sıkıştırmayı başardı. İmre’nin Devran’ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına sebep olan Karahan istediği amaca ulaştı. Bu sırada Cesur, Devran’ın hayatını kurtarırken İmre’nin hamile olduğu haberini verdi. Baba olacağını öğrenen Devran’ın duygu dolu anları izleyicileri ekran başına kilitledi.

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        Karahan, Cesur’a gözdağı veriyor;

        Bölümün sonunda ise Karahan, İmre’yi nikah masasına kadar getirmeyi başardı. Bunu öğrenen Devran soluğu düğünde aldı ama onu orada büyük bir sürpriz bekliyordu. Tam İmre’nin “Evet” diyeceği sırada göz göze gelen ikiliye Karahan’ın adamı müdahale etti ve Devran’a kardeşi Ceylan’ın koz olarak ellerinde olduğunu gösterdi. Devran’ın bir şey yapmasına engel olurlarken İmre de Karahan’la evlenmek zorunda kaldı. Yeni bölümde Devran ve İmre’nin neler yaşayacağı merak yaratırken Karahan’ın ikilinin aşkına nasıl engel olacağı heyecanı yükseltti.

        Karahan, İmre’yi tehdit etti;

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        YENİ BÖLÜMDEN İLK TANITIM YAYINLANDI‘Deha’nın soluksuz izlenen 26. bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Devran, İmre’yi düğünden kaçırırken Karahan’ın gözü dönüyor. İmre, Karahan’ın onunla neden evlendiğini Devran’a kendi duygularıyla açıklarken ikilinin yeni bölümde Karahan’dan nasıl kurtulacağı merak konusu oluyor.

        ‘Deha’nın 27'nci Bölüm Tanıtımı:

        ‘Deha’ yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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