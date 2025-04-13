Deha 26. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Deha'nın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, iki haftalık aranın ardından bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Deha 26. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin 26. bölümünde Devran, İmre'yi Karahan'dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…
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Show TV’nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, 13 Nisan Pazar akşamı 26. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 26. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde İmre’yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…
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DEHA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Devran, İmre’yi Karahan’dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar.
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İmre’yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir.
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Karahan, İmre’yi bulmak için Cesur’u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre’nin Devran’ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur.
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Devran ise bu kararın sonucunda Cesur’dan öğrendiği bir bilgiyle gözünü karartarak harekete geçer.
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DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 26. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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