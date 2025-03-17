Deha 24. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Deha, 16 Mart Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, İskender'in elindeki her şeyi almak için birden fazla cephede harekete geçer. Deha 24. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 16 Mart 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
- 1
Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 24. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 24. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
- 2
DEHA’NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Devran, İskender’e söz verdiği gibi onun elindeki her şeyi almak için fark ettirmeden birden fazla cephede harekete geçer.
- 3
Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanan Devran, İskender’in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlar.
-
- 4
Böylece hem İskender’in elindeki her şeyi alır hem de Aysel’e yalan söylemesine neden olur.
- 5
Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur.
- 6
İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar.
-
- 7
Karahan’ın ise Devran’a bu iş birliğinden farklı bir sürprizi daha vardır.
- 8
Fakat Devran bu sürprize şaşırmaz.
- 9
DEHA SON BÖLÜM İZLE
16 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 24. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
-
- 10
- 11