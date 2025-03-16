Deha 24. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Deha'nın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, 16 Mart Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Deha 24. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin 24. bölümünde Devran, İskender'in elindeki her şeyi almak için birden fazla cephede harekete geçer. Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanarak İskender'in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…
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Show TV’nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, bu akşam 24. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 24. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…
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DEHA’NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Devran, İskender’e söz verdiği gibi onun elindeki her şeyi almak için fark ettirmeden birden fazla cephede harekete geçer.
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Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanan Devran, İskender’in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlar.
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Böylece hem İskender’in elindeki her şeyi alır hem de Aysel’e yalan söylemesine neden olur.
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Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur.
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İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar.
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Karahan’ın ise Devran’a bu iş birliğinden farklı bir sürprizi daha vardır.
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Fakat Devran bu sürprize şaşırmaz.
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DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 24. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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