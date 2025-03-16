Show TV’nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, bu akşam 24. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 24. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…