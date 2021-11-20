"KIZLARIM FEMİNİST OLDU"

Öte yandan 1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Samyeli, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü isim, "Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi 4 ayda evli buldum. Anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır.' dedi." açıklamasını yapmıştı.

Bir daha evlenmeyi düşünmediğini de ifade eden Defne Samyeli, geçmişte yaşadıklarının kızlarına etkilerini anlatmıştı. Samyeli, "Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde, hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar." diye konuştu.