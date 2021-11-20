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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 25 yaşında! - Magazin haberleri

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 25 yaşında!

Defne Samyeli, 25 yaşına basan kızının doğum gününü kutladı. Deren Talu ile birlikte objektif karşısına geçen Samyeli, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı

20.11.2021 - 09:45 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı. Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

  • "NE KADAR YIL GEÇSE DE SEN BENİM BEBEĞİMSİN"

    Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram'dan yayınladı. Lila renkli elbisesiyle göz dolduran Samyeli, gönderisinde, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

    "ANNEM..."

    Yeşil mini elbisesi ile iddiasını konuşturan Talu ise Defne Samyeli'ye, "Annem..." sözleriyle yanıt verdi.

  • "KIZLARIM FEMİNİST OLDU"

    Öte yandan 1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Samyeli, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna yanıt vermişti.

    Ünlü isim, "Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi 4 ayda evli buldum. Anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır.' dedi." açıklamasını yapmıştı.

    Bir daha evlenmeyi düşünmediğini de ifade eden Defne Samyeli, geçmişte yaşadıklarının kızlarına etkilerini anlatmıştı. Samyeli, "Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde, hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar." diye konuştu.

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