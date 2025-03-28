Defne Samyeli, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği 'Integrity Summit' (Dürüstlük Zirvesi) adlı etkinlikte konuştu.

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Sunuculuk sonrası; şarkıcılık, spikerlik ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, kariyerine ilişkin soruları da yanıtladı.

Defne Samyeli, ilk albümü 'Tek Başına'yı 1994'te çıkardı.

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Defne Samyeli, etkinlikten fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: Galatasaray Üniversitesi’nde gencecik arkadaşlarımla bir araya geldik, sohbet ettik. Benim kariyer yolculuğum tam 35 yıl. Bu, üniversitede beni dinleyen arkadaşlarımın ve büyük ihtimalle bu satırları okuyan birçok kişinin yaşından büyük. Yaptığım iş dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren toplumu şekillendirmede büyük pay oynayan medyanın ve haber dünyasının bir çalışanı olarak tecrübe ettiklerim, yazdıklarım, çizdiklerim, anlattıklarımla bir zaman yolculuğuna çıktık hep birlikte o gün. Geleceğe dair umutlarımızı birlikte filizlendirdik.