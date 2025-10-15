Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Defne Samyeli, bir arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının estetik sorularına yanıt veren 53 yaşındaki Defne Samyeli; "Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum estetik yaptırmadım ama yaptırsam da size söylemezdim. Genç kalmak için sadece estetik iğne falan yaptırmak yetmiyor" dedi.

Defne Samyeli, daha sonra; "Ben yediğime içtiğime dikkat ediyorum, sporumu yapıyorum ve kendimi 25 yaşında hissediyorum" ifadelerini kullandı.