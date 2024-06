Deep Purple'dan İstiklâl Marşı

Modern hard rock ve heavy metal müziğin öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Konserde, grubun kurucu vokalist Ian Gillan'a gitarda Simon McBride, bas gitarda Roger Glover, davulda Ian Paice ve klavyede Don Airey eşlik etti.

Konsere; 'Highway Star' şarkısıyla giriş yapan grup, 'A Bit on the Side', 'Hard Lovin' Man', 'Into the Fire', 'Portable Door', 'Anya' ve 'Smoke on the Water' adlı sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Seyircilere hitap eden Deep Purple'ın vokalisti Ian Gillan; "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.