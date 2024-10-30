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        Haberler Kültür-Sanat Müzik DÇSO'dan çok özel Cumhuriyet Bayramı konseri

        DÇSO'dan çok özel Cumhuriyet Bayramı konseri

        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), bu yıl yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Galataport İstanbul'da verdiği iki özel konserle kutladı. Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan DÇSO'ya, Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik etti. Unutulmaz konserleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 00:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 00:02
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        DÇSO'dan Cumhuriyet Bayramı konseri
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        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Cumhuriyet Bayramı’nı özel konserler ile kutladı. Galataport İstanbul'da gerçekleşen ücretsiz konserleri 5 binin üstünde kişi izledi. Konserlerin şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlendi. 88 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne aldığı muhteşem müzik şöleninde, izleyiciler unutulmaz bir müzik deneyimi yaşadı.

        Rengim Gökmen
        Rengim Gökmen

        Cumhuriyet Bayramı coşkusunu en unutulmaz şekilde yansıtmak amacıyla hazırlanan repertuvarda, Carmen, Ay Gız ve Aman Avcı gibi herkesin aşina olduğu, keyifle eşlik ettiği değerli Türk ve yabancı aryalar yer aldı. Ayrıca, Carlos Gardel’in ünlü tangosu Por Una Cabeza Kadın Kokusu filmiyle hafızalara kazınmış bu özel eser ve yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kilitleyen Kurtuluş dizisinin Muammer Sun imzalı 'Savaş Müziği' de 29 Ekim’de DÇSO tarafından seslendirildi.Doğuş Grubu’nun en uzun soluklu ve en köklü sosyal sorumluluk platformlarından DÇSO, her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı’na vurgu yapan önemli marşlara izleyiciler de eşlik etti.

        Konserlerin hazırlık süreci de en az kendisi kadar etkileyiciydi. Türkiye genelinde 6 farklı ilde eş zamanlı yapılan provalara, 24 üniversiteden yaklaşık 140 öğrenci katıldı. Bu 6 hafta süren yoğun çalışma dönemine, DÇSO Sanat Kurulu’ndaki 4 şefin yanı sıra 3 yardımcı eğitmen de katkı sağladı.

        2006 yılında Doğuş Grubu'nun kurucu desteğiyle faaliyete başlayan DÇSO, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırma misyonunu başarıyla sürdürüyor.

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        #Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası
        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
        #konser
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