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Davutoğlu: Gün tereddüt günü değil, biz bitti demeden bu süreç bitmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından bir video paylaştı. Toplumun yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Gün tereddüt günü değil. 13 gün boyunca kendimizi daha iyi anlatacağız. Biz bitti demeden bu süreç bitmez" dedi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da bir tweet atarak, "Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız. Küsmek yok" ifadesini kullandı.

Giriş: 15.05.2023 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Davutoğlu: Gün tereddüt günü değil, biz bitti demeden bu seçim bitmez
HABERTURK.COM / AA

Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, dün gerçekleştirilen oylamada, seçmenlerin az bir farkla da olsa statükoya hayır dediğini ve değişim talebini sandıklara yansıttığını belirtti.

Davutoğlu, "Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır." dedi.

Kullanılan her bir oyun kendileri için kutsal olduğunu ve sandıkta verilen mesajı aldıklarını ifade eden Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı seçmenine bir kez daha düşünme çağrısında bulundu.

Terör, din ve inanç özgürlüğü ile başta savunma sanayi olmak üzere devletin güç ve kapasitesinin zaafa uğratılması konularındaki kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye hazır olduklarını belirten Davutoğlu, Millet İttifakı seçmenine de seslendi.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde 50'sinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek."

KARAMOLLAOĞLU: KAZANACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yayımlayarak, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu kazanacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kazanacağız inşallah!
İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız!

Kazanacağız inşallah!
2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız!

Kazanacağız inşallah!
Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız!

Yorulmak, kızmak, küsmek yok!
Kazanacağız!"

Fotoğraf: AA

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