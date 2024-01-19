Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı oldu

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31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri için Yeniden Refah Partisi, adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu.

Davut Güloğlu

"KAZANMAK İÇİN DEĞİL, ŞEHRİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN GELİYORUZ"

Davut Güloğlu, daha sonra sosyal medya hesabından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile çektirdiği fotoğrafını şu sözlerle yayımladı; "Milli Görüş davasında görev talep edilmez, alınır. Bizlerde Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile beraber Milli Görüş bayrağının tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizin Ahlaklı Belediyecilik anlayışını Düzce’ye taşımak için yola çıkıyoruz. Akademisyenlerimizin hazırladığı projeler ve Milli Görüş kadrolarıyla eskiyi yıkmaya değil, eskiyi güzelleştirmeye geliyoruz. Düşmanlık etmek için değil, sevgi göstermek için geliyoruz. Kazanmak için değil, şehirlerimize sahip çıkmak için geliyoruz. Düzce'nin refahı için 'Şehrine sahip çık' diyoruz. Düzce’mizde işi ehline teslim edeceğimiz bir yönetim anlayışı ve tasarruf tedbirlerimizle birlikte vatandaşımızın sırtında değil yanında olacağımızı ve 94 ruhuyla yeniden tüm ihtiyaçlara koşacağımızı ilan ediyorum. Düzce’miz için omuz verecek olan ve ihtiyaçlarına çözüm üreten tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Düzceli hemşehrilerimize karşı; patronu değil, evladı olacağız. Engel değil, destek olacağız. Alan değil, veren olacağız. Gruplaşmayacak, bir bütün olacağız. Hep birlikte Düzce için çalışacak, Düzce için refah vakti diyeceğiz. Allah çıktığımız yolda muvaffakiyetler nasip eylesin. Hayırlı olsun."

Fotoğraflar: AA, Instagram, İHA

Şarkıcı Davut Güloğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan