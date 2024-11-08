Darphane işçi alımı başvurusunda son güne gelindi! Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

AÇIKLAMALAR

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepc Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi ahım yapılacaktır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR taralından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) Noter kurası ile belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir. Asıl adaylar arasından başarılı aday belirlenememesi halinde açık kalan aday kontenjanı kadar yedek aday arasından sözlü (mülakat) sınav ile işe alınacak işçiler belirlenecektir.