Daron Acemoğlu'na ünlülerden tebrik mesajı
Nobel Ekonomi Ödülü; 'kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları' nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Ünlü isimler de sosyal medyadan ülkemizi temsil eden Daron Acemoğlu için tebrik mesajları yayımladı
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Hülya Koçyiğit: Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan ekonomist Prof. Daron Acemoğlu'nu tüm kalbimle tebrik ederim. Ülkemize yaşattığınız bu gurur için sonsuz teşekkürler.
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Mine Tugay: Tebrikler.
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Derya Köroğlu: Tebrik ediyoruz.
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Gülben Ergen: Gurur duyuyorum. Müthiş bir ödül ülkemiz için. Nobel Ekonomi Ödülü, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu’na verildi. Yazarımız Orhan Pamuk, biliminsanımız Aziz Sancar ve ekonomistimiz Daron Acemoğlu.