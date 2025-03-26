Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Danimarka 2026'dan itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak | Dış Haberler

        Danimarka 2026'dan itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak

        Danimarka Savunma Bakanlığı, kadınlar için planlanan zorunlu askerlik planını iki yıl öne çektiğini duyurdu. Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, ülkenin 'tüm savaş gücünü' harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Danimarka Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları askere almaya başlayacağını duyurdu.

        Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, "Mevcut savunma ve güvenlik politikası durumu çerçevesinde, silahlı kuvvetlerin daha fazla insan işe alması gerekiyor" dedi.

        Poulsen, "Bu nedenle, erkekler ve kadınlar arasındaki tam eşitliğin sağlanabilmesi için Temmuz 2025 önemli bir tarih" dedi.

        Buna göre, 1 Temmuz 2025'ten sonra 18 yaşına girecek kadınların, hangilerinin zorunlu askerlik hizmeti yapması gerektiğini belirlemek için gelecek yıldan itibaren yıllık bir oylamaya katılmaları gerekebilir; bu zaten erkeklerden isteniyor.

        Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord da ülkenin 'tüm savaş gücünü' harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.

        Diğer yandan, artan Rusya tehdidine karşı Danimarka, Şubat ayında önümüzdeki iki yıl (2026 ve 2027) için 6,8 milyar euroluk ek savunma harcaması yapacağını duyurmuştu. Bir önceki yıl bu rakam 5,4 milyar euro artmıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Danimarka
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        Habertürk Anasayfa