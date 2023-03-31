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Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı şiddetle lanetlediğini duyurarak, Danimarka Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı.

Giriş: 31.03.2023 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı
HABERTURK.COM

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı gerçekleştirilen eylemler iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeye devam ediyor.

Bakanlık, "Söz konusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Danimarka’da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz.

Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir.

Bu eylem, Avrupa’da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır.

Söz konusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz."

Fotoğraf: AA

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