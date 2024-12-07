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        Haberler Dünya Danimarka'dan Ukrayna'ya F-16 desteği: İkinci parti Kiev'e ulaştı | Dış Haberler

        Danimarka'dan Ukrayna'ya F-16 desteği: İkinci parti Kiev'e ulaştı

        Ukrayna, Danimarka'dan temin etmek için anlaştığı F-16 savaş jetlerinin ikinci partisinin başkent Kiev'e ulaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:41
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        Danimarka'dan Ukrayna'ya F-16 desteği
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Danimarka'dan ikinci parti F-16 savaş uçağının Ukrayna'ya ulaştığını söyledi.

        Avrupa'da Ukrayna'ya askeri desteğe mesafeli olan devletlere ve Trump yönetimine 'göndermede' bulunan Zelenskiy, "Danimarka'dan ikinci parti F-16'lar Ukrayna'ya ulaştı. Bu, Danimarka'yı diğerlerinden ayıran yaşamları savunma konusundaki liderliğin bir örneğidir" paylaşımını yaptı.

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        #F-16
        #Ukrayna
        #Danimarka
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