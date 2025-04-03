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        Haberler Dünya Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD Grönland'ı alamayacak | Dış Haberler

        Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD Grönland'ı alamayacak

        ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın alacakları yönündeki açıklamalarını yinelemesinin ardından Danimarka Başbakanı Frederiksen adayı ziyaret etti. Frederiksen burada yaptığı açıklamada, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:12
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        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
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        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı ziyareti sırasında, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" dedi.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık Grönland'ı satın alacağını söylediği Grönland'ı ziyareti etti.

        Frederiksen, Grönland'ın yeni hükümetiyle görüşmek üzere başkent Nuuk'a gelmesinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Grönland'ın yanında olduğunu belirterek, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" ifadelerini kullandı.

        Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka içinde eşit haklara sahip olması için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "Öncelikle dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik konuları masaya yatırmalıyız. Bu zorlu süreçte birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

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        Grönland'ın yeni Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ise Frederiksen'in ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Danimarka, Grönland'ın en yakın ortağıdır" dedi.

        TRUMP: GRÖNLAND'A SAHİP OLMALIYIZ

        Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

        Grönland'daki ABD askeri varlığının genişletilmesi planları sorulan Trump, "Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

        TRUMP'IN GRÖLAND AÇIKLAMALARI

        Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

        ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

        Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

        Grönland yönetimi bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

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