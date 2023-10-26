Daniel Radcliffe felç kalan dublörüne belgesel çekti
'Harry Potter' filmleri ile tanınan ünlü oyuncu Daniel Radcliffe'ın dublörlüğünü yapan ve çekimlerde kaza geçirerek felç kalan David Holmes, hayatının belgesel olduğunu duyurdu. 'David Holmes: Yaşayan Çocuk' adlı belgeselin yapımcısının da Daniel Radcliffe olduğu ifade edildi
'Harry Potter' film serisi boyunca ünlü oyuncu Daniel Radcliffe'ın dublörlüğünü yapan David Holmes, 2009'da 'Ölüm Yadigarları' filminin setinde kaza geçirmiş ve boynu kırılarak felç kalmıştı.
Holmes, hayatını konu alan 'David Holmes: Yaşayan Çocuk' adlı belgeselin, ünlü oyuncu Daniel Radcliffe yapımcılığında çekildiğini duyurarak, projenin 4 yıl süren bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.
"NİHAYET O GÜN GELDİ"
David Holmes, "Nihayet o gün geldi. Artık sizlerle bu gizli projeyi ve bu belgeseli oluşturmak için dört yıl süren sıkı çalışmayı paylaşabilirim; 'Yaşayan Çocuk..." ifadelerini kullandı.
Holmes, belgesel sürecine dair, "Dublör olmak benim için hayattaki en önemli görevdi ve Harry'nin dublörlüğünü yapmak da dünyadaki en iyi işti. Ocak 2009'da hayatımı sonsuza dek değiştiren bir dublör provası kazası geçirdim. Bu film sadece kamera önündeki başarılarımın değil, aynı zamanda her gün karşılaştığım zorlukların ve boynumun kırılmasından sonra hayata karşı genel tutumumun hikayesini anlatıyor" şeklinde konuştu.
"HARRY POTTER"DAN ALINTI
David Holmes, duyurusunda 'Harry Potter' filmlerinden alıntı yaparak, "Birleştiğimiz kadar güçlü, bölündüğümüz kadar zayıfız" dedi.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram