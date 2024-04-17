Daniel Castelo Podence: “Maça çıkmak için sabırsızım”

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Yunan ekibinin başarılı futbolcusu Daniel Castelo Podence, karşılaşma ile ilgili Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Yunanistan’da oynanan müsabakada arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirterek, “Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz” ifadelerini kullandı.