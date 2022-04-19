'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Sönmez, "Sürekli gördüğün bir rüya var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Var. Hatta dün gece de gördüm. Oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da benzer rüyaları gördüğünü söylüyorlar. Bir tiyatro oyununun sahneye çıkmadan hemen öncesinde başlıyor rüya. Mekan sürekli değişiyor; bir hangar, park veya daha önce oynadığım bir yer olabiliyor."