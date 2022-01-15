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Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez boyu kaç, nereli, kaç yaşında?

Televizyon ve sinema dünyasının tanıdık isimlerinden Damla Sönmez sosyal medyanın gündeminde. Damla Sönmez O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında seslendirdiği şarkıyla uzun süre sosyal medyada adından söz ettirmişti. O Ses Türkiye'deki Damla Sönmez Murat Boz düetinin ardından Damla Sönmez ile Murat Boz arasında bir şey mi var sorusu gündeme gelmişti. Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez boyu kaç, nereli, kaç yaşında? Damla Sönmez dizileri ve hayatı hakkında...

15.01.2022 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez boyu kaç, nereli, kaç yaşında? Damla Sönmez dizileri ve hayatı hakkında...
Damla Sönmez hakkında bilinmeyenler...
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Son zamanların adından sıkça bahsedilen oyuncusu Damla Sönmez bu sefer bir aşk iddialarıyla gündemde. Damla Sönmez Murat Boz düetinin ardından ortaya atılan iddialar Damla Sönmez isminin araştırılmasına neden oldu. Bir süredir Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba performansıyla magazin gündeminde kendine yer bulan Damla Sönmez'in boyu ve yaşı merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez hayatı ve dizileri hakkında merak edileler...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Boğa burcu ve 1,63 boyunda olan Damla Sönmez'in anne tarafından Abhaz, baba tarafından Çerkes kökenli olduğu biliniyor.

Damla Sönmez lise eğitimini St. Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladı. Liseden sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

DAMLA SÖNMEZ ÖDÜLLERİ

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

DAMLA SÖNMEZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
2009 Kampüste Çıplak Ayaklar Ebru Yardımcı karakter
2009 Bornova Bornova Özlem Başrol oyuncusu
2010 Çakal Deniz Yardımcı karakter
2010 Mahpeyker: Kösem Sultan Kösem Sultan Başrol oyuncusu
2012 Kurtuluş Son Durak Tülay Başrol oyuncusu
2012 Uzun Hikâye Ayla Başrol oyuncusu
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Defne Başrol oyuncusu
2014 Deniz Seviyesi Damla Başrol oyuncusu
2017 Taksim Hold'em Defne Başrol oyuncusu
2017 Ayla Nuran Başrol oyuncusu
2018 Sibel Sibel Başrol oyuncusu
2019 I am you Aisha Başrol oyuncusu
Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar
2004 Camdan Pabuçlar Gülçin Yardımcı karakter
2004 Omuz Omuza Pelin Yardımcı karakter
2005 Kapıları Açmak Gülşen Yardımcı karakter
2006 Şarkılar Susmasın Aycan Yardımcı karakter
2006 Sahte Prenses Sedef Yardımcı karakter
2006-2007 Fırtınalı Aşk Melda Talay Yardımcı karakter
2008 Emret Komutanım Karamel Yardımcı karakter
2008-2009 Gece Gündüz Pınar Yardımcı karakter
2010-2011 Türkan Turhan Yardımcı karakter
2012 Şubat Gelin Yardımcı karakter
2013-2014 Bir Aşk Hikayesi Ceylan Başrol oyuncusu
2014-2016 Güllerin Savaşı Gülru Çelik Sipahi Başrol oyuncusu
2017 Aşk ve Gurur Zeynep Başrol oyuncusu
2018 Masum Değiliz Selin Başrol oyuncusu
2019-2021 Çukur Efsun Koçovalı Başrol oyuncusu
2020 Alev Alev Kendisi Konuk Oyuncusu
2021- Aziz Dilruba Başrol Oyuncusu
Kısa Film
Yıl Başlık Rolü Notlar
2011 Alala Kardeş
2011 Korkuluk Kadın
2019 Kesik Gazeteci
2020 Brigitte Kendisi
2020 İkinci Gece Leyla
2020 Yanlış Anlamazsan Birşey Sormak İstiyorum Günseli
Reklam
Yıl Başlık Notlar
2004 Orkid
2016 LCW - Geri Sayım Başladı Seslendirme
2017 Becel - Kalbini Sev Seslendirme
2017 Doğadan Seslendirme
2017 Modacruz Seslendirme
2017 Vestel Seslendirme
2019 Bosch Seslendirme
2020 L'Oréal Paris
2021 Biscolata Seslendirme
İnternet Dizisi
Yıl Başlık Rolü Notlar
2017 7 Yüz Pınar BluTV'de yayınlanan dizide bir bölüm yer almıştır.
2020 Rise of Empires: Ottoman Ana Başrol oyuncusu
2021 Saygı Arya Yardımcı Oyuncu

DAMLA SÖNMEZ'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Yıl Oyunun adı Yazarı Yönetmeni Rolü Notlar
2008 Sürmanşet Sinan Tuzcu Arif Akkaya Yönetmen Asistanı
2009 Alışveriş ve S***ş / Shopping and F***ing Mark Ravenhill Murat Daltaban Proje Tasarım / Dramaturg
2012 Yalnız Batı Martin McDonagh Serkan Üstüner Girleen
2014 Savaş Lars Noren Serdar Biliş Benina
2016 Parçacıklar Nick Payne Tamer Can Erkan Marianne
2017 Bi Parça Plastik Marius von Mayenburg Sündüz Haşar Proje Koordinatörü[9]
2021 Hamlet William Shakespeare İbrahim Çiçek Ophelia Dijital Sahne[10]

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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