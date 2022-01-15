Damla Sönmez hakkında bilinmeyenler...

Son zamanların adından sıkça bahsedilen oyuncusu Damla Sönmez bu sefer bir aşk iddialarıyla gündemde. Damla Sönmez Murat Boz düetinin ardından ortaya atılan iddialar Damla Sönmez isminin araştırılmasına neden oldu. Bir süredir Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba performansıyla magazin gündeminde kendine yer bulan Damla Sönmez'in boyu ve yaşı merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez hayatı ve dizileri hakkında merak edileler...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Boğa burcu ve 1,63 boyunda olan Damla Sönmez'in anne tarafından Abhaz, baba tarafından Çerkes kökenli olduğu biliniyor.

Damla Sönmez lise eğitimini St. Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladı. Liseden sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

DAMLA SÖNMEZ ÖDÜLLERİ

2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

DAMLA SÖNMEZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

DAMLA SÖNMEZ'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI