Damla Sönmez'in tatil paylaşımları
Oyuncu Damla Sönmez, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 29.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:26
Oyuncu Damla Sönmez, tatiline hız kesmeden devam ediyor.
Damla Sönmez, 1.9 milyon takipçili sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü oyuncunun siyah mayosuyla verdiği pozlar, takipçilerinin dikkatini çekerek çok sayıda beğeni aldı.
Damla Sönmez, fotoğraflarını siyah kalp emojisiyle birlikte paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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