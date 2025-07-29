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        Haberler Magazin Damla Sönmez'in tatil paylaşımları - Magazin haberleri

        Damla Sönmez'in tatil paylaşımları

        Oyuncu Damla Sönmez, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:26
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        Damla Sönmez'in tatil pozları
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        Oyuncu Damla Sönmez, tatiline hız kesmeden devam ediyor.

        Damla Sönmez, 1.9 milyon takipçili sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.

        Ünlü oyuncunun siyah mayosuyla verdiği pozlar, takipçilerinin dikkatini çekerek çok sayıda beğeni aldı.

        Damla Sönmez, fotoğraflarını siyah kalp emojisiyle birlikte paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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