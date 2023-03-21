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Haberler Yaşam Damla İsminin Anlamı Nedir? Damla İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Damla isminin anlamı nedir? Damla ismi ne demek, ne anlama gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Damla adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, Damla isminin anlamı nedir, Kuran’da geçiyor mu? Damla ismi ne demek ve ne anlama gelir? Damla adının anlamı ile ilgili detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

Giriş: 21.03.2023 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
Damla İsminin Anlamı Nedir? Damla İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Damla isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DAMLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Damla ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Damla adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Damla isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DAMLA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Damla ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı

  2. Damlalıkla kullanılan ilaç.

  3. Kalbe inen inme, felç.

  4. Çok az miktar.

  5. Damla biçiminde olan (ziynet).

DAMLA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Damla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Damla adını koymak caizdir.

DAMLA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Damla ismini kullanan 73.456 kişi bulunmaktadır.

  • İstanbul'da Damla ismini kullanan 14.985 kişi bulunmaktadır.

  • Ankara'da Damla ismini kullanan 5.632 kişi bulunmaktadır.

  • İzmir'de Damla ismini kullanan 5.157 kişi bulunmaktadır.

DAMLA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Damla olanların organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Pozitif tarafları: Sorumluluk duygusu gelişmiş, sistematik, düzenli, dürüst.

Negatif Tarafları: Doğmatik yaklaşımlar, beğendiği ve beğenmediği durumlarda katı olması, baskın olması, detaylara fazla girmesi sebebiyle büyük resmi kaçırması.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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