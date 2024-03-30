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        Haberler Magazin Damla Ersubaşı: Temiz raporumu aldım - Magazin haberleri

        Damla Ersubaşı: Temiz raporumu aldım

        Geçtiğimiz yıl, 'Uyuşturucu batağına düştüm' dediği bir videosu sosyal medyaya düşen Damla Ersubaşı, daha sonra bu videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti. Damla Ersubaşı uyuşturucu testinin sonucunu paylaşarak; "Temiz raporumu aldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:31
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          'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın geçtiğimiz yıl 'uyuşturucu ve kumar batağına' düştüğünü itiraf ettiği bir video sosyal medyaya yansımıştı.

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          Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iki kızının velayetini almak için kendisine şantaj yaptığını söyleyerek bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti.

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          Damla Ersubaşı şimdi de uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı.

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          Damla Ersubaşı; "26 Aralık'ta evim arandı, kan testim verildi. Onun da sonucu geldi çok şükür temiz raporumu aldım" dedi.

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