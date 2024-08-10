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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Damir Mikec'ten Yusuf Dikeç'e: Sırbistan'da bile sen 1 numarasın! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Damir Mikec'ten Yusuf Dikeç'e: Sırbistan'da bile sen 1 numarasın!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabancada partneri Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, atışlar sırasındaki duruşu nedeniyle dünyada fenomen oldu. Milli takımımızı finalde yenerek altın madalya kazanan Sırbistan'da Damir Mikec, ülkesi Sırbistan'da Yusuf Dikeç'in kendisinden daha popüler olduğunu belirtip, esprili bir açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:10
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        "Sırbistan'da bile sen 1 numarasın!"
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        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Yusuf Dikeç, hiçbir ekipman kullanmadan ve eli cebinde yaptığı atışlarla tüm dünyada fenomen haline geldi.

        "SIRBİSTAN'DA BİLE SEN BİR NUMARASIN"

        Finalde yenildiği rakibi aynı zamanda uzun yıllardır dostu olan Sırp atıcı Mikec de bu duruma takılmadan geçemedi. Mikec, "Altın madalyayı ben mi aldım, sen mi? Benim ülkemde bile sen bir numarasın." diyerek rakibi Yusuf Dikeç'i övdü.

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        ELON MUSK VE DUPLANTIS'TEN PAYLAŞIM

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Erkekler Sırıkla Atlama Finali'nde olimpiyat rekoru kıran ve "Yusuf Dikeç tarzıyla" poz veren Mondo Duplantis, Dikeç'e X'ten cevap verdi. Teknoloji milyarderi Elon Musk da bu etkileşime kayıtsız kalamadı.

        Havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la gümüş madalya kazanan Dikeç, adıyla özdeşleşen pozu veren Duplantis'in fotoğrafını 5 Ağustos'ta paylaşarak İsveçli atleti tebrik etmişti.

        Duplantis, verdiği cevapta Dikeç'e "Adamım" dedi. Daha önce Dikeç'le X'ten konuşan Musk ise Duplantis'in bu yanıtına "Harika" dedi.

        "15 YIL ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUMDA DA ELİM CEBİMDEYDİ"

        Atış pozisyonuyla ilgili konuşan milli sporcu Dikeç, şu ifadeleri kullandı:

        "Sadece elimi cebime koymamın sebebi vücudumu biraz daha stabil tutabilmek için, daha rahat durabilmek için. Çünkü attığımız hedef çok hassas. Bununla ilgili tabii bazı yorumlar da var. Tabii yine bu kendi ülkemizdeki insanların yorumları. Diyorum ya işte kalbi güzel insanlar güzel şeyleri paylaşıyor. Eleştiriler de 'Eli cebinde, ukalalık' gibi yorumlar da geliyor. Eminim bu insanların atış hakkında çok fazla bilgisi yoktur Tabii benim 15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da yine elim cebimde ve yine aynı pozisyonum, değişen bir şey yok."

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