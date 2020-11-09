KIRMIZI OJE SÜRDÜ

Annesine olan benzerliği ile dikkat çeken 18 yaşındaki Hurley'in sol elinin tırnaklarına da kırmızı oje sürdüğü görüldü.

Bu görüntü bazıları için şaşırtıcı olsa da gösteri dünyasında renkli ojeler erkekler tarafından da tercih ediliyor.