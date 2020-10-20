Damat nikah öncesi uyuşturucuyla yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen İ.Ö'yü takibe aldı.

AA'nın haberine göre, şüphelinin polis ekiplerini fark etmesi üzerine otomobille kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Polisin bir süre sonra durdurduğu araçtaki İ.Ö. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada ise 20 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Otomobilde bir damatlık da bulunurken, zanlının bugün nikah masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi.