Damalı su yılanı ölü taklidi yaparak hayatta kalma şansını artırıyor

Damalı su yılanlarının yırtıcılardan kaçarken izledikleri yöntemin tespiti için Belgrad Üniversitesi'nden iki biyolog, Kuzey Makedonya'daki göl adası Golem Grad'da yakaladıkları 263 damalı su yılanına yırtıcı gibi yaklaşarak tepkilerini gözlemledi.

Araştırmada çoğu yılan türünün yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığında ya kaçtığı veya savaştığı hatırlatılarak Golem Grad'ın damalı su yılanlarının ise hayatta kalabilmek için ölü taklidi yaptıkları tespit edildi.

KENDİSİNİ DIŞKIYLA KAPLAYIP, AĞZINI KANLA DOLDURUYOR

Araştırmacılar yaptıkları gözlemler sonucu, bu yılan türünün yırtıcı bir hayvan tarafından yakalandığı zaman kendisini dışkıyla kapladığını, vücut kaslarını gevşeterek hareketsiz kaldığını ve açık bıraktığı ağzını kanla doldurduğunu fark etti.

Yırtıcıların avlanma içgüdüleri doğrultusunda genellikle avlarını canlı tercih ettiğini ve ölü olduğunu düşündükleri bir hayvanı yeme olasılıklarının, daha düşük olduğunu vurgulayan bilim insanları, bu savunma yönteminin yılanın yırtıcıdan daha hızlı kaçmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, ayrıca ölü taklidi yapmanın yırtıcının dikkati anlık olarak dağıldığında veya yakaladığı avı geride bırakmaya karar verdiğinde yılana kaçma şansı tanıyabileceğini de belirtti.

Çalışmanın detaylarına Biology Letters dergisinde yer verildi.