Kız isteme merasiminde sürpriz! Kayınvalidesi, ebesi çıktı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli 62 yaşındaki ebe Nilüfer Doğumsel, meslekte 40'ıncı yılını kutluyor.

2023 yılında emekli olmaya karar veren fakat 2 gün sonra hastaneye eşini muayene ettirmek için getirdiğinde bu kararından vazgeçen Doğumsel meslek hayatı boyunca 3 binden fazla doğumun gerçekleşmesinde önemli rol oynadı, pek çok ilginç olayla karşılaştı... Onlardan biri de damadının ebesi olduğunu kız isteme töreninde öğrenmesi oldu.

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Geçen sene Nilüfer Doğumsel'in kızı 29 yaşındaki Dilara, erkek arkadaşı 31 yaşındaki Gökhan Güngör'ün kendisini istemeye geleceğini ailesine bildirdi.

Kısa süre sonra gerçekleşen kız isteme merasiminde damadın annesi 67 yaşında Seviye Kızılırmak, dünürü Nilüfer Doğumsel'i bir yerden tanıdığını fark etti.

Daha sonra Seviye Kızılırmak, Nilüfer Doğumsel'in oğlu Gökhan Güngör'ün doğumunda ebe olarak yer aldığını hatırladı.

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İlginç tesadüf sonrasında 31 yaşındaki Gökhan Güngör'ün şu anda kayınvalidesi olan Nilüfer Doğumsel'in elinde doğduğu anlaşıldı. Dilara Güngör'ün 1 yıldır Gökhan Güngör ile evli olduğu belirtildi.

"DAMADININ HEM KAYINVALİDESİ, HEM DE EBE ANNESİ" Nilüfer Doğumsel konuyla alakalı, "Meslekte 40'ıncı yılımdayım. Çalışma hayatımda pek çok olay yaşadım, güzel hatıralarımız var. Örneğin kızımı bu yaz evlendirdik. Tabii düğünden önce dünürlerle bir tanışma faslı oldu. Tanışma sırasında dünür beni hemen hatırladı, dedi ki, 'Sen damadının hem ebe annesi hem cici annesi oldun'. Nasıl yani dedim, meğer ben dünürümün doğumunu yaptırmışım. Kadıncağız da sağ olsun beni 30 yıldır unutmamış, bu şekilde bana da hatırlatmış oldu. Tabii benim her birini hatırlamam mümkün değil. Çünkü 3 binden fazla doğuma girdim ama doğum yapan gebeler ebelerini mutlaka hatırlıyorlar. Bunu öğrenince hem çok sevindik hem de çok şaşırdık. Tesadüfün bu kadarı dedik. Güzel bir hatıra olarak kaldı bizim için. Şimdi ben damadımın hem ebe annesiyim hem de cici annesiyim ama o genelde bana ebe anne diyor" dedi.

REKLAM Öte yandan meslek aşkından da bahseden Nilüfer Doğumsel şöyle konuştu: "2 sene önce evden ve çocuklardan emekli olmam için çok baskı oldu. Ben de dilekçeyi verdim, dilekçemin onayı geldi. Ama bu arada evde çok fazla sıkıldım, zamansız bir şekilde dilekçemi verdiğimi düşündüm. Eşim de o dönem fizik tedaviye geliyordu buraya. Gece karar verdim, sabah formamı giyip buraya geldim. Tam da emeklilik için imzamı atmama 1 hafta kadar bir süre vardı. Sabah eşimle geldik, tabii bana hiçbir şey sormadı belli ki işi vardır diye düşünerek. Gidip müdürlerimle konuştum, onlar da çok sevindiler, zaten üstümde formam da vardı. Öyle olunca ben tekrar işe başladım. Eşim aradı 'Hadi gidiyoruz' diye, ben dedim ki 'Sen git ben kalıyorum, işe geri başladım' dedim. O da tabii sinir oldu ama gülmeye başladı. En sonunda dedi ki 'Ne halin varsa gör, senin hakkından gelinmez' dedi. Her zaman konforlu bir çalışma hayatım oldu benim. Hiçbir zaman idarecilerle sıkıntı yaşamadım, hastalarla da diyaloğum çok iyiydi. 40'ıncı yılımı çalışıyorum ve kesinlikle bir daha dünyaya gelsem yine ebe olarak çalışırım, mesleğimi o kadar çok seviyorum."