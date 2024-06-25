Damacana zamlandı çeşmelerde kuyruk oluştu

Koliform grubu bakterilerde hastalık yapıcı etkiye sahip mikroorganizmaların yer aldığını anlatan Manavoğlu, "Bu mikroorganizmaların kaynağına bakıldığında, sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında dışkı kökenli bir mikroorganizma. Topraktan, çamurdan, bitkiden de bulaşabiliyor. Bu mikroorganizmalar hastalık yapıcı etkiye sahip. Mide bulantısı, kusma, ateş, halsizlik, karın ağrısı gibi rahatsızlık yapabilir. Özellikle bağışıklık sistemi düşük kişilerde, çocuklarda etkisi daha da artarak ölüme neden olabilir. İshal ve kusmanın ardından bu mikroorganizmayı yok edemezseniz hayati tehlikeye yol açabilir" dedi.