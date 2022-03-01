'Dalgakıran' bomontiada Sahne'de

Yapı Kredi bomontiada Sahne, Craft Tiyatro’nun ilk oyunu “Dalgakıran” ile 5 Mart’ta perdelerini açıyor.
Simon Stephens’ın yazdığı ve Çağ Çalışkur’un yönettiği 'Dalgakıran' adlı tek kişilik oyun 5 Mart'ta
Yapı Kredi bomontiada Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Craft Tiyatro’nun ilk oyunu olan 'Dalgakıran'da sanatçı Serkan Altunorak rol alıyor.
Oyun, hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin, kaybettiklerimizden ibaret olmadığının hikayesini anlatıyor. 5 Mart ve 12 Mart biletlerinin şimdiden tükendiği 'Dalgakıran' oyunu, 19 Mart ve 26 Mart tarihlerinde 18.00 ve 20.30 seanslarında Yapı Kredi bomontiada Craft Sahne’de izlenebilir.
Oyun Künyesi
Yazan: Simon Stephens
Yöneten: Çağ Çalışkur
Oynayan: Serkan Altunorak
Uygulayıcı Yapımcı: Cenk Suyabatmaz
Çeviren: Balım Kar - Çağ Çalışkur
Dekor Tasarım ve Uygulama: Deniz Göktürk Kobanbay
Yönetmen Yardımcısı: Şirin Sultan Saldamlı
Mekan Yönetimi: Çağla Urgancı
Fotoğraf-Afiş Tasarımı: Kübra Bayramoğlu
Proje Ekibi: Lal Tosyalı, Taylan Yiğit Aşkır, Ali Tunç, Dmitri Boicov
Oyun Tarihleri - Mart 2022
19 Mart Cumartesi saat 18:00 ve 20.30
26 Mart Cumartesi saat 18:00 ve 20.30
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