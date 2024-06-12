Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Daireleri satışa hazır apartman, "Fuji Dağı" manzarasını engellediği gerekçesiyle yıkılacak | Dış Haberler

        Daireleri satışa hazır apartman, "Fuji Dağı" manzarasını engellediği gerekçesiyle yıkılacak

        Japonya'da yapımı tamamlanmış ve satışa hazır 10 katlı apartman, Fuji Dağı manzarasını engellediği gerekçesiyle yıkılacak. Şikayetlerin ardından yıkılma kararının alınmasıyla açıklama yapan firma, "Manzaraya değer veren kültürün farkındaydık ama bunu yeterince göz önünde bulunduramadık. Sözleşme taraflarından da özür dileriz" ifadesi kullanıldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 08:45 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Japonya'da yapımı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır apartmanın, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı manzarasını engellemesi nedeniyle yıkılacağı bildirildi.

          Sekisui House firmasının açıklamasına göre, Tokyo'nun Kunitaçi bölgesinde 10 katlı ve 18 dairenin yer aldığı apartman, bölge sakinlerinin "Fuji Dağı manzarasını" engelledi.

        • 2

          Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, inşaatı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır yapının, Fuji Dağı manzarasını kısmen engellediği yönünde şikayetlerini artırdı.

          İnşaat projesinde, "manzara üzerindeki etkinin yeterince dikkate alınmadığının kabul edildiği" bildirilen açıklamada, satışa hazır hale gelmesi yakın yapının yıkılmaya karar verildiği aktarıldı.

        • 3

          Durumu "nadir" olarak nitelendiren müteaahhit firma, yıkımı kararını, mahalle sakinleriyle yapılan toplantılarda "kat sayısını düşürmek" dahil tekliflerin reddedilmesi sonrası aldı.

        • 4

          "ÖZÜR DİLERİZ"

          Firmanın açıklamasında "Manzaraya değer veren kültürün farkındaydık ama bunu yeterince göz önünde bulunduramadık. Sözleşme taraflarından da özür dileriz" ifadesi kullanıldı.

        • 5

          DAİRE FİYATLARI 446 BİN DOLARDAN BAŞLIYORDU

          Kunitaçi İstasyonu'na 10 dakika yürüme mesafesindeki yapının inşaatına Ocak 2023'te başlandığı ve daire fiyatlarının 70 milyon yenden (446 bin dolar) başladığı bildirildi.

        • 6

          Sekisui House, inşaatın yıkılacağına yönelik Kunitaçi Belediyesine bildirim yapıldığını ve yıkım maliyetlerini de karşılayacağını bildirdi.

          Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Miras Listesi"nde bulunan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

        *Haberin görselleri ShutterStock ve AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı
        Otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Habertürk Anasayfa