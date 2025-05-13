Daha 4 yaşındaydı... Sokakta oyun oynuyordu!
İstanbul'da, sokakta oyun oynarken yere düşen 4 yaşındaki çocuğun üzerinden hafif ticari araç geçti. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Sultangazi'de kaza, dün öğle saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, koşarken dengesini kaybedip yere düştü.
ARAÇ ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ
DHA'da yer alan habere göre bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç, çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.