Dağdan topladıkları mantarları pişirip yemelerinin ardından rahatsızlanan 15 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Birbirleriyle akraba olan 15 kişiden yetişkinlerin tedavileri tamamlanırken, 5 çocuk gözetim altında tutuluyor.

"KİMSE BİLMEDİĞİ MANTARI TOPLAMASIN"

İHA'nın haberine göre, eşiyle beraber topladıkları mantarları pişirerek sadece birer parça yediklerini söyleyen Selvi Bayırlı, “Her birimiz birer parça yememize rağmen zehirlendik. Hastaneye getirdiler bizi. Kusarak başladı etkisi, sonra da hastanede midemiz yıkandı, tedavi olduk. Sadece çocuklarımız çıkamadı. 5 çocuğumuz kaldı burada. Kimse bilmediği mantarı toplamamalı" dedi.

'DAHA ÇOK KIŞ AYLARINDA YAŞANIYOR'

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, erken teşhis ve hızlı müdahale ile olası ölümlü vakanın önüne geçildiğini belirterek, “Ormanda topladıkları mantarların yenilmesi sonrasında zehirlenme bulgularıyla başvuran 15 vatandaşımız oldu. Erken başvuruları ve deneyimimiz ile birlikte, erken tedavileri neticesinde başta görülen böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının hızla düzeldiği hastalarımız çok şükür ki sağlıklarına kavuştular. Mantar zehirlenmeleri vakaları, yağışların bolca olduğu kış aylarında özellikle mantarların üremesi dolayısıyla tüketilmesinin artmasına bağlı olmakla kış aylarında karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.



'DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR'

Mantarlar hakkında doğru bilinen yanlışların olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, doğal ortamlarda bulunan mantarların yerine kültür mantarlarının tüketilmesi gerektiğini belirtti. Çiğdem El, “Ülkemizdeki zehirli mantarlar, doğal ormanlarda yetişmekte ve vatandaşlarca bolca rağbet edilmektedir. Maalesef ki bir de doğru bilinen yanlışlar var. Bunlar örneğin ormanlık alanlarda, ağaç diplerinde, otlar arasında yetişen mantarların zehirsiz olduğu ya da zehirli mantarların pişirildiğinde zehirliliklerini kaybettikleri şeklindeki yanlış inanışlar hâlâ mantar zehirlenmelerinin sıkla görülmesinin bir nedeni olduğu görülmektedir.

MANTAR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Dr. Çiğdem El, "Zehirlenme belirtileri, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre bulantı, kusma, terleme, bulanık görme gibi bulgular yanı sıra böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğuna hatta ölüme dahi neden olabilmektedir. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için vatandaşlar doğada yetişen mantarları tüketmemeli ancak tüketmeleri durumunda, bu zehirlenme bulgularının olmasıyla birlikte hızlıca bu kişilerin sağlık kuruluşuna başvurmaları ve özellikle doğal alanda yetişen mantar yerine kültür mantarlarını tercih etmeleri önerilmelidir” diye konuştu.