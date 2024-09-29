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        Haberler Gündem Güncel Dağ evinde şüpheli ölüm | Son dakika haberleri

        Dağ evinde şüpheli ölüm

        Düzce'de yanan bir dağ evinde 25 yaşındaki Emre Başoğlu'na ait olduğu üzerinde durulan ceset bulundu. Ceset kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:37
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        Dağ evinde şüpheli ölüm
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        Düzce'nin Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'daki bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.

        Evden yükselen dumanları gören kişi, telefon çekmediği için köye inerek itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Evde yaşayan Emre Başoğlu'na ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #düzce
        #ölüm
        #cinayet
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