Dağ evinde şüpheli ölüm

Düzce'nin Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'daki bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Evde yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Evde yaşayan Emre Başoğlu'na ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.