Cüneyt Tek'ten "Büyük"

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Sanatçı Cüneyt Tek, yeni şarkısı "Büyük" ile müzikseverlerle buluştu. "Gidersen", "Kurşun", "Yar" gibi sayısız sevilen şarkısıyla yüreklerimizde yer edinen Tek'in yeni şarkısı tüm müzik listelerinde hızlıca yerini aldı.



Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının düzenlemesi ise Uğur Varol imzası taşıyor. Kışın hiti olmaya hazırlanan şarkısıyla Cüneyt Tek, uzun süredir dört gözle bekleyen hayranlarını heyecanlandırdı.

Cüneyt Tek'in hazırlandığı projenin görüntülerinin klip yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi. Tek'in yeni projesi "Büyük", tüm müzik platformlarında yerini aldı.