Eski bir karesini yayınlayan Arkın, gönderisine "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düşmüştü.

Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımındaki bazı film kazaları ve yaraları şu şekilde;

* 'Battal Gazi'nin İntikamı' filminde saçları yandı.

* 'Kuşçu' filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu, kaburgaları kırıldı ve kötü kaynadı.

* 'Vurgun' filminde sağ dirseği ezildi.

* Evde prova yaparken sağ el sinirleri kesildi.

* 'Çıtkırıldım' filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi, sol bilek kemikleri parçalandı.

* 'Şafakta Son Kurşun' filminde sol omuz kemiği kırıldı.

* Son filmi 'Battal Gazi Geliyor'da sol dirseği kırıldı.

* 'Malkoçoğlu' filminde sol diz kapağı parçalandı.