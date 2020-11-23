Instagram hesabını aktif kullanan Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Arkın, Instagram hesabından oğulları (Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın),gelinleri (Aslı Cüreklibatır, Deniz Cüreklibatır) ve torunlarıyla mutluluk pozlarını "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notu ile yayınladı.
83 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Betül Işıl Cüreklibatur ile mutlu bir evlilik sürdüren usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde de yıllar içinde çektiği filmlerdeki kazalardan aldığı yaraların izlerini yayınlamıştı.
Eski bir karesini yayınlayan Arkın, gönderisine "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düşmüştü.
Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımındaki bazı film kazaları ve yaraları şu şekilde;
* 'Battal Gazi'nin İntikamı' filminde saçları yandı.
* 'Kuşçu' filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu, kaburgaları kırıldı ve kötü kaynadı.
* 'Vurgun' filminde sağ dirseği ezildi.
* Evde prova yaparken sağ el sinirleri kesildi.
* 'Çıtkırıldım' filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi, sol bilek kemikleri parçalandı.
* 'Şafakta Son Kurşun' filminde sol omuz kemiği kırıldı.
* Son filmi 'Battal Gazi Geliyor'da sol dirseği kırıldı.
* 'Malkoçoğlu' filminde sol diz kapağı parçalandı.
Takipçileri ise Cüneyt Arkın'ın paylaşımına, "Çocukluğum filmlerini izlemekle geçti. Hala ilk günkü gibi izliyorum", "Yeşilçam'ın büyük ustası" ve "Dublor kullananlar utansın üstadım. Size helal olsun" şeklinde yorumlar yapmıştı.
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