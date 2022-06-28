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Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşında? Ünlü aktör Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın neden öldü, hastalığı neydi?

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü aktör Cüneyt Arkın öldü mü?

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın hayata gözlerini yumdu. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü Türk sinema oyuncusu Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Ayrı Dünaylar, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battalgazi Geliyor, Vahşi Gelin, Battal Gazi Destanı ve Öğretmen Kemal gibi onlarca filmde rol aldı. Vefat ahberinin ardından Cüneyt Arkın’ın hayatı gündeme geldi. İşte, Yeşilçam’ın usta isminin hayatı…

28.06.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. 1937 yılında doğan Yeşilçam’ın usta sanatçısı Arkın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Vefat haberinin ardından “Cüneyt Arkın kimdir, öldü mü ve neden öldü?” soruları gündeme geldi. İşte, Cüneyt Arkın’ın hayatı….

  • CÜNEYT ARKIN ÖLDÜ MÜ?

    Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

  • CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?

    Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü sanatçıdün gece yarısı rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki Arkın tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yeşilçam'ın usta sanatçısının ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılamdı, detaylar geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

  • CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

    Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını Necatibey İlkokulu, Eskişehir Atatürk Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

    Eskişehir'de yedek subay rütbesinde askerlik görevini yaparken Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri esnasında yönetmenin dikkatini ilk defa orada çekti. Askerlik görevinin ardından bir süre boyunca Adana ve çevre illerde doktor olarak görev yaptı.

    1963 yılında yönetmen Halit Refiğ tarafından sinema oyunculuğuna davet edildi ve başarılı geçen 2 yıl içerisinde en az 30 filmde rol almıştır.

  • 1964'teki Gurbet Kuşları adlı filmin kavga sahnesinde Cüneyt Arkın'ın yıldızı parladı. Kavga sahnesindeki performansıyla beğenileri üzerinde toplayan Cüneyt Arkın, aksiyon filmlerine yönelerek akrobasi eğitimleri aldı. Malkoçoğlu ve Battalgazi film serilerinde muhteşem performans göstererek, Türk sinemasında o zamana kadar yapılmayan bir tarzın öncüsü oldu. Kariyeri boyunca komedi, aksiyon, macera ve toplumsal filmlerde rol aldı. 1978'deki Maden ve 1979'daki Vatandaş Rıza adlı filmler, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde önemli bir yere sahiptir.

    Cüneyt Arkın, şimdiye kadar 8 ödül kazanmış ve Türk sinemasında önemli bir aktör olmuştur.

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