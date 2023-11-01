Cumhuriyet’in 100. yılında 'Pietro Canonica ve Atatürk' çalıştayı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında İtalya-Türkiye kültürel ilişkilerine bir retrospektif yaparak genç cumhuriyetin ilk yıllarına dönen İtalyan Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında İtalyan varlığına odaklanan “Pietro Canonica ve Atatürk” çalıştayını düzenliyor. Ankara Etnografya Müzesi önündeki meydanda yer alan atlı Atatürk heykeli (1927) ve Zafer Meydanı’ndaki mareşal üniformalı Atatürk heykeli (1927); İstanbul’da Taksim Meydanı’nda, Levanten mimar Giulio Mongeri ile birlikte imza attığı Cumhuriyet Anıtı (1928) ve İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk heykeli (1932) olmak üzere ülkemizin en bilinen Atatürk heykellerinden dördü, Canonica’nın imzasını taşıyor.

İtalyan Kültür Merkezi’nin, İtalya Büyükelçiliği ve Roma Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği “Pietro Canonica ve Atatürk” çalıştayı, 3 Kasım 2023 Cuma günü İtalyan Kültür Merkezi'nde yer alan Casa di Italia Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Pietro Canonica tarafından yaratılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında bizzat Atatürk tarafından sipariş edilen bu eserlerin tarihine ve gerçekleştirilmesine odaklanan çalıştayda Türkiye’den ve İtalya’dan alanında uzman isimler, heykeltıraşın eserlerini o yılların Türk kültürel panoramasındaki etkisiyle belirlenen kentsel, mimari ve sanatsal bakış açısından çeşitli yönleriyle ele alacaklar.

“Pietro Canonica ve Atatürk” çalıştayı saat 10.00’da İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma Belediyesi Kültür Müsteşarı Miguel Gotor ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Çalıştayın 10.45’te başlayıp Levanten Kültür Mirası Vakfı’ndan Luis Miguel Selvelli’nin moderatörülüğünde gerçekleşecek ilk bölümünde Carla Scicchitano, İlber Ortaylı, Silvia Pedone, Luca Orlandi ve Aylin Tekiner konuşmacı olarak yer alacak. Saat 14.30’da gerçekleşecek ikinci oturumda ise İstanbul Üniversitesi’nden Baha Tanman moderatörlüğünde Francesco Pongiluppi, Mevlüt Çelebi, Özlem İnay Erten, Davide Deriu, Burcu Pelvanoğlu, Luca J. Senatore, Marco Carpiceci ve Fabio Colonnese bir araya gelecek.

Pietro Canonica

Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği çalıştay, soru-cevap bölümünün ardından Luca Orlandi ve Burcu Pelvanoğlu rehberliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na yapılacak turla sona erecek.

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3 Kasım 2023 Cuma gün boyunca İtalyan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan “Pietro Canonica ve Atatürk” çalıştayı, kayıt gerekmeksizin ücretsiz olarak herkesin katılımına açık.