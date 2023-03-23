Cumhuriyet’in 100. yılına armağan sergi: Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle hazırlanan Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları başlıklı sergi, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde açıldı. 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı sergi, sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek

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Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle hazırlanan “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” başlıklı sergi, 22 Mart Çarşamba günü, İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden alınan ilhamla hazırlanan sergide, iktisadi ve sosyal hayatın kalkınması mercek altına alınıyor.

Serginin açılında bir konuşma yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, ülkemizde meydana gelen deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenleri ve afetzedeleri de andığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bizim için çok özel, çok anlamlı bir sergi… Sergimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılında açıyoruz. Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt ve 2024’te 100 yaşına girecek olan Bankamızın kuruluş fikrinin temelleri, 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde atıldı. Dolayısıyla bu yıl, esasen İş Bankası’nın da fikir olarak doğuşunun 100. yılı… Hem Cumhuriyetimizin hem Bankamızın ikinci yüzyılına adım attığı bir dönemde bu sergiyi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.”

- Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen

Suat Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye İş Bankası Müzesi, Kasım 2007’de açıldı. Müze, o tarihten bu yana pek çok geçici sergiye ev sahipliği yaptı ve bugüne kadar 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Tarihimizle ilgili belli zaman dilimlerine dair kesitleri aktarmaya çalıştığımız geçici sergilerimizde ulus olarak yaşadığımız büyük zorluklar, vatan toprakları uğruna verdiğimiz savaşlar, bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşunun izleri vardı. Bugün burada açılışını yaptığımız Yaşasın Cumhuriyet Sergimizde; ardı ardına gelen savaşlardan sonra kurulan Cumhuriyetimizin ilk 15 yılının ruhunu, özetini, zorlu bir istiklal savaşının ardından siyasi bağımsızlığını kazanan bir ülkenin iktisadi bağımsızlığı inşa etmesinin ilk adımlarını göreceksiniz.”

İş Sanat’ın koordinasyonunda hazırlanan serginin küratörlüğünü 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk, tasarımını ise Pattu Mimarlık üstleniyor.

Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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