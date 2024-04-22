Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Giriş: 22.04.2024 - 00:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 00:34
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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